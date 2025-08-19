トッテナム・ホットスパーは18日、同クラブに所属するアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロとの契約延長を発表した。クラブからの発表では「長期契約」とのみ明かされており、具体的な年数には触れられていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、契約年数は2029年6月30日までの4年間だという。現在27歳のロメロは2018年夏、母国アルゼンチンからジェノアへ渡り、欧州へ上陸。ユヴェントスを経て加入