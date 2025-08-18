8月16日、巨人主催では今季最多となる4万2403人の大観衆が東京ドームに駆けつけ、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」を見守った。試合前にはさまざまなセレモニーがおこなわれ、追悼試合を盛り上げた。始球式では、長嶋氏と長年コンビを組み、日本の野球を盛り上げた “世界のホームラン王” こと王貞治氏が左打席に入る。右打席には長嶋氏から監督を引き継いだ原辰徳氏。捕手は、阿部慎之助監督が、主審は長嶋氏が口説いて巨人