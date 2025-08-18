AIのトレーニングは基本的に高性能なGPUを長時間稼働させて実行します。これに反して、GitHub社員でAI関連の製品開発に携わっているSean Goedeck氏は「MacBook Proで5分間で言語モデルをトレーニングする」というチャレンジに挑み、どんな手法が最も適切なのかを探りました。What's the strongest AI model you can train on a laptop in five minutes?https://www.seangoedecke.com/model-on-a-mbp/◆機械学習ライブラリ言語モデ