[8.16 J1第26節 町田 3-0 C大阪 Gスタ]途中出場で流れを変えてみせたが、相手の勢いに屈した。セレッソ大阪のMF香川真司は0-2で折り返した後半開始からプレー。公式戦10連勝を果たしたFC町田ゼルビアの勢いに「彼らはやれることをやった。今のチームと彼らの勢いを含めて想定していたけど、やっぱり前半の2失点が非常に大きかった」と悔しさをにじませた。前半はベンチから試合を見守った。前半20分には主審に抗議したチームメ