フライパンで作れる手作りトルティーヤで、基本のタコスレシピに挑戦！もちっとやわらかな生地と、スパイス香るタコミート、フレッシュサルサがそろえば、自宅がメキシカンレストランに早変わり。次はどんな具材を包もうか……想像がふくらみます♪『手作りトルティーヤで作る基本のタコス』のレシピ材料（直径約12cmのもの8枚分）〈生地〉 薄力粉……2カップ 塩……小さじ1/2 ベーキングパウダー……小さじ1/2 オリーブオ