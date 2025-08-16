メディアプラットフォーム「note」が、話題になった2025年夏クールドラマのランキングを紹介しています。集計期間は2025年7月1〜31日。ランキングは、note公式お題「#テレビドラマ感想文」と番組名（6月中旬〜7月下旬に放送・配信開始した作品に限定）のハッシュタグをつけて、期間内に投稿した人数を集計したということです。3位は「嵐」の松本潤さん主演「19番目のカルテ」（TBS系、毎週日曜午後9時）でした。松本さんがキャ