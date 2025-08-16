メディアプラットフォーム「note」が、話題になった2025年夏クールドラマのランキングを紹介しています。集計期間は2025年7月1〜31日。ランキングは、note公式お題「#テレビドラマ感想文」と番組名（6月中旬〜7月下旬に放送・配信開始した作品に限定）のハッシュタグをつけて、期間内に投稿した人数を集計したということです。

3位は「嵐」の松本潤さん主演「19番目のカルテ」（TBS系、毎週日曜午後9時）でした。松本さんがキャリア初となる医歯役に挑戦。病気を「診る」だけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域「総合診療医」を舞台とした“ヒューマン医療エンターテインメント”です。

2位は8月2日に最終回を迎えた俳優の綾瀬はるかさん主演の「ひとりでしにたい」（NHK総合）でした。ドラマは、未婚、子なしで一人暮らしを謳歌（おうか）する主人公・山口鳴海（綾瀬さん）が、伯母の孤独死をきっかけに、婚活から方針転換して、終活について考え始めるコメディー。

1位は俳優の阿部サダヲさんと松たか子さん主演の「しあわせな結婚」（テレビ朝日系、毎週木曜午後9時）でした。同作は脚本家の大石静さんが脚本を担当。弁護士の原田幸太郎（阿部さん）とミステリアスな美術教師の鈴木ネルラ（松さん）の結婚を描くサスペンス作です。

