今回は「シャトレーゼ」の期間限定や数量限定の新商品をピックアップ。おいしいだけでなく、ビジュアルがかわいらしいスイーツが勢ぞろいです！ 近距離の手土産にもよさそうです。ぜひチェックしてくださいね。【画像】シャトレーゼの年間売上ランキング「ケーキ」TOP3を見る1. 「かわいいくまちゃんのプリンアラモード」432円最初に紹介する期間限定商品は、くまちゃんと大きなプリンが存在感抜群の「かわいいくまちゃんのプリン