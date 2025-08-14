東京都で新型コロナウイルスの感染者が8週連続で増加しています。東京都感染症情報センターによりますと、今月10日までの1週間で新型コロナの感染者数は、1医療機関あたり4.70人で前の週の4.45人のおよそ1.06倍となりました。増加率はやや鈍化したものの、6月中旬以降、8週連続で増加しています。都によりますと、夏には、感染者が増加傾向にありますが、その原因はわかっていないということです。お盆の期間には人の移動が活発と