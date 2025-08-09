8月4日、埼玉県の大野元裕知事は外務省を訪れ、トルコとの相互査証（ビザ）免除協定の一時停止を求めて外務大臣宛ての要望書を提出。“外国人問題”が争点となった参院選の直後であるが、大野知事は今回の行動について「（参院選とは）全く関係ない」と述べている。 また、5日には参政党の神谷宗幣代表が、ドイツで移民排斥などを掲げる極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」のティノ・クルパラ共同党首と国会内で会談した。