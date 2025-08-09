京都・京丹後市の海水浴場で、溺れた男子中学生を助けに向かった男性が死亡し、中学生も意識不明の重体です。8日午後0時半ごろ、京丹後市網野町の浅茂川海水浴場付近で、「14歳の少年が溺れている」と消防に通報がありました。警察と消防によると、サッカークラブのトレーニングのため海に来ていた男子中学生（14）が約40メートルの沖合で溺れ、その後、助けに向かったコーチの男性（53）も溺れたということです。コーチの男性（53