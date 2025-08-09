童話の世界に迷い込んだようなパンづくしのアフタヌーンティーが、ヒルトン東京2階のバー＆ラウンジZATTAにて9月5日よりスタート。名作『不思議の国のアリス』の世界観を散りばめたプティ・ブーランジェリー「アリスとハートの女王様のお茶会」では、ヘッドベーカー湯田剛史氏が手がけたこだわりのパンやスイーツが楽しめます。心躍る秋のひとときを、甘く香ばしいお