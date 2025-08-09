ヒルトン東京で楽しむ♡秋限定アフタヌーンティー「アリスの世界」

童話の世界に迷い込んだようなパンづくしのアフタヌーンティーが、ヒルトン東京2階のバー＆ラウンジZATTAにて9月5日よりスタート。名作『不思議の国のアリス』の世界観を散りばめたプティ・ブーランジェリー「アリスとハートの女王様のお茶会」では、ヘッドベーカー湯田剛史氏が手がけたこだわりのパンやスイーツが楽しめます。心躍る秋のひとときを、甘く香ばしいお茶会で過ごしてみてはいかが？

アリスの世界観を味わう限定パン

白うさぎのトロペジェンヌ

女王様の盗まれたマロンタルト

今回のアフタヌーンティーは、「白うさぎのトロペジェンヌ（キャラメルカスタード×洋梨）」、「女王様の盗まれたマロンタルト（マロングラッセ×モンブランクリーム）」、「首を切っておしまい ハッター（マッシュルームと黒ゴマのケークサレ）」、「不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ（スモークソーセージ×ドライフルーツ）」など、遊び心いっぱいのパンが勢揃い。

不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ

首を切っておしまい ハッター

キャラクターの個性をパンで表現したひと皿ひと皿は、物語を想像しながら食べる楽しさも♪

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

セイボリー＆ドリンクも充実のラインナップ

栗とマッシュルームのチキンフリカッセ

栗とマッシュルームのチキンフリカッセや、りんごとセロリのビネガーサラダなど、秋らしい味わいのセイボリーもお目見え。

さらに、「青虫さんのコロネ（紫芋のポテトサラダ）」や「ハンプティダンプティ（かぼちゃクリームチーズのたまごパン）」、「つぶしておしまい！（チョコレートクルンジ×マーマレード）」など、新感覚のパンも多数登場します。

ドリンクには、オーガニックティーブランド「ART OF TEA」の紅茶を含む20種を用意。季節限定の「アップルパイティー」や「栗の和紅茶」も見逃せません。

物語の余韻に浸れる、ラストの演出♡

ドリンクミー

お茶会の最後には、アリスの物語でも印象的な「ドリンクミー（ドライプルーンとヨーグルトのアガージュレ）」や、「さつまいもと大納言のスコーン（みたらしソース添え）」、そして「トランプ柄のメープルクッキー＆ピスタチオクッキー」が登場。

うさぎ耳付きの小瓶に入ったクッキーはフォトジェニックで、思わず写真を撮りたくなるかわいさです♡心をほどくパンと紅茶で、ゆったりとした秋時間を過ごしてみませんか？

童話の扉を開いて、パンと紅茶の魔法へ

ヒルトン東京の「アリスとハートの女王様のお茶会」は、五感で味わう物語体験。

秋の味覚をぎゅっと詰め込んだパンやスイーツ、個性豊かなセイボリーに、華やかな紅茶まで、すべてが非日常の世界へと誘ってくれます。

11:30／14:30／18:00の3部制で、料金は平日6,000円、土日祝は6,700円（税・サ込）。お友達やご家族と、物語の世界で心ほどけるひとときをお楽しみください♪