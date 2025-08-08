鹿児島読売テレビKYT鹿児島読売テレビ

鹿児島・姶良市で土砂崩れ 倒壊した住宅に住む、30代女性1人が行方不明

  • 鹿児島県姶良市では、大雨の影響による土砂崩れで住宅が倒壊した
  • この家に住む、30代の女性1人と連絡が取れていないという
  • 消防と警察が現在も救助活動を続けている
