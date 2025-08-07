◇ナ・リーグドジャース3―5カージナルス（2025年8月6日ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦で終盤に救援陣が崩れて逆転負け。カード負け越しとなった。試合後、ロバーツ監督は選手に奮起を求めた。先発した大谷が4回2安打1失点8奪三振と力投。打っても3回に39号逆転2ランと投打で活躍した。ただ、3―2の8回に3番手・ベシアが2点を失って試合をひっくり返されると、9回には4番手・ス