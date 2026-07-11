イネス・ガルシアのインスタグラム＠ｉｎｅｅｓｇａａｒｃｉａよりデイリースポーツ

W杯準々決勝 スペイン代表のラミン・ヤマルが「エグいぐらいの美人」と話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スペイン代表ラミン・ヤマルが準々決勝でベルギー戦に貢献しMVPを受賞した
  • 試合後、恋人のインフルエンサー、イネス・ガルシアが2ショット写真を公開した
  • SNS上では「ヤマルの彼女が可愛すぎて話にならない」などの声が上がっている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ハムスター20匹超殺したか　岩手、高校職員と19歳逮捕
  2. 2. ハローマックが「消えた」理由
  3. 3. 知人遺体 幅が20cmに縮んでいた
  4. 4. 柄本時生&さとうほなみ 妊娠発表
  5. 5. 風俗嬢「稼げなくなったのガチ」
  6. 6. 内田有紀「相手役」の演技に賛否
  7. 7. 大学生 70キロ送り届け感謝状
  8. 8. 文春に「もうやめません?」怒り
  9. 9. 急にダサくなる「アイテム5つ」
  10. 10. 元フジアナ ドラマ騒動内情暴露
  1. 11. 47歳で自然妊娠 感じた「変化」
  2. 12. NHK松山放送局 警察が家宅捜索
  3. 13. レビュー4.5以上 Amazonの神商品
  4. 14. 奨学金240万円 女性の返済経験
  5. 15. さよならヒデ…東山動植物園生まれの人気者『マヌルネコ3兄弟』に“別れの時” 新天地・旭山動物園へ
  6. 16. トランプ氏 自身暗殺時の命令
  7. 17. 奈良の住宅にクマ 緊急猟銃
  8. 18. 加藤浩次 クレー射撃協会理事に
  9. 19. 養老孟司氏が団地に抱いた違和感
  10. 20. あいみょん 全身タトゥーに反響
  1. 1. ハムスター20匹超殺したか　岩手、高校職員と19歳逮捕
  2. 2. 知人遺体 幅が20cmに縮んでいた
  3. 3. 大学生 70キロ送り届け感謝状
  4. 4. 急にダサくなる「アイテム5つ」
  5. 5. NHK松山放送局 警察が家宅捜索
  6. 6. さよならヒデ…東山動植物園生まれの人気者『マヌルネコ3兄弟』に“別れの時” 新天地・旭山動物園へ
  7. 7. トランプ氏 自身暗殺時の命令
  8. 8. 奈良の住宅にクマ 緊急猟銃
  9. 9. 愛知で川遊び 外国籍男性が溺死
  10. 10. 養老孟司氏が団地に抱いた違和感
  1. 11. 「俺はモテる」愛人と養子縁組か
  2. 12. 福岡県議会の「ドン」に直撃取材
  3. 13. 学校生活での「サングラス」拡大
  4. 14. 吊り橋をバイク走行か 客に注意
  5. 15. ドイツ熱波 1週間で4000人超死亡
  6. 16. 「農家を守ろう」新潟で百姓一揆
  7. 17. 学校で私服洗濯した教員の評判
  8. 18. 機内でバッテリー発煙 外に投棄
  9. 19. 店でスプレーか 20人が症状訴え
  10. 20. バイク蹴り壊したか 警官を逮捕
  1. 1. 新幹線に弱冷房車 SNSで賛否両論
  2. 2. 声優復帰「死亡」の検索結果も
  3. 3. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  4. 4. 高市首相「批判あっても挑戦」
  5. 5. 高額療養費 改正の恩恵と負担増
  6. 6. 社会学者西田亮介が解説。「結局、政治の材料になってしまっている」皇室典範改正案の解説と与野党の駆け引きに使われる異常事態を斬る
  7. 7. ハハハッ 山本氏辞任で党大揺れ
  8. 8. 監督も訂正…野球の「物騒表現」
  9. 9. れいわの党名変更 身内は知らず
  10. 10. 安倍氏追悼集会で高市首相「挑戦すれば厳しい批判を伴う」「安倍首相のように戦う政治家でありたい」
  1. 11. 唇縫合 意味深行動カメラ捉える
  2. 12. 麻生氏が愛子さまに口を出すワケ
  3. 13. 竹島上陸など非難の国会決議案採決へ　民主党が原案まとめる
  4. 14. エアコンが引き起こす「肺炎」
  5. 15. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  6. 16. 「愛子天皇」阻止? 隠れた本音
  7. 17. 3000万が消息不明…親死後に後悔
  8. 18. 録画中です 暴力行為2カ月連続0
  9. 19. 「王将」タレ容器に虫…暴露動画
  10. 20. 被害女性 自ら唇縫う異常行動か
  1. 1. イラン 米イスラエルに必ず復讐
  2. 2. 海外航空で乗客の頭が機外に
  3. 3. トランプ氏「停戦は終わった」
  4. 4. 米AppleがChatGPTのOpenAIを提訴
  5. 5. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
  6. 6. イラン新指導者 復讐を誓う声明
  7. 7. 台風9号 台湾に被害 大規模避難
  8. 8. レイプ殺人 暴徒が無実男性殺害
  9. 9. トランプT1 Pixelと比べ見劣り
  10. 10. ハメネイ師の葬儀場に謎の男性
  1. 11. フィンランド 核抑止力の強化へ
  2. 12. 英国王 ヘンリー一家と久々対面
  3. 13. 牛追い祭りで9人ケガ スペイン
  4. 14. 「特大型汚職」北朝鮮幹部に刑罰
  5. 15. 中国南部で大規模な洪水が発生
  6. 16. トランプ氏 暗殺なら爆撃と警告
  7. 17. トランプ政権 NYT記者に召喚状
  8. 18. ベネズエラ地震 推計被害額6兆円
  9. 19. ぶつかり男 韓国配信者が制裁
  10. 20. 台風9号 台湾全土で87人けが
  1. 1. ハローマックが「消えた」理由
  2. 2. 反発を受けインスタのAI機能削除
  3. 3. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
  4. 4. 特定口座 社保料への影響と対策
  5. 5. 楽天など還元改悪 確認すべき点
  6. 6. 雇える訳ない! 履歴書を握り潰す
  7. 7. サロモンのシューズが35％OFF
  8. 8. 手取り14万円の沖縄生活「最高」
  9. 9. 旧ツイッター「完全終了」か
  10. 10. 「モンスト」欧州での展開検討
  1. 11. 全東信破産 連鎖倒産の仕組み
  2. 12. ヨドバシ池袋「騒動」識者の見解
  3. 13. アップルがオープンAIを提訴
  4. 14. 変動金利 上昇局面で固定が浮上
  5. 15. Wellmoの疲労回復ウェアがSALEに
  6. 16. ニューバランスが最大47％OFFに
  7. 17. 異例のラスト SMAPと嵐の違い
  8. 18. ソニー ピングー人気で売上2倍
  9. 19. 圧倒的な履き心地 HOKAの魅力
  10. 20. 「白木屋」や「魚民」減ったワケ
  1. 1. レビュー4.5以上 Amazonの神商品
  2. 2. THE NORTH FACEが最大46%オフに
  3. 3. Amazonセール カップ麺が半額に
  4. 4. 洗濯洗剤などがAmazonで最大半額
  5. 5. 保証付き 整備済みAppleがお得
  6. 6. リカバリ服「BAKUNE」が20％OFF
  7. 7. TAKEO KIKUCHIが最大60%OFFに
  8. 8. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
  9. 9. 山崎実業「tower」がSALE価格に
  10. 10. 寝苦しい夜に 人気の快眠グッズ
  1. 11. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  2. 12. Amazonセールで飲料が最大57%OFF
  3. 13. ビールやノンアルが最大18%オフ
  4. 14. 「Amazon日本酒ストア」がリニューアルオープン。定温倉庫管理、保冷お届けサービスも開始
  5. 15. プライムデー開始 狙い目商品は?
  6. 16. adidasのシューズが最大60%OFFに
  7. 17. 「まだ使いにくいクラウドコンピューティング」と、Google社の噂の『GDrive』
  8. 18. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
  9. 19. 落書きが楽しい手書き対応電子ペーパー「QUADERNO」に描きまくってみた：電脳オルタナティヴ
  10. 20. 40%OFF以上 Amazonの即ポチ商品
  1. 1. 鈴木彩艶の移籍先プレミア濃厚か
  2. 2. りくりゅうの「出会い」秘話語る
  3. 3. 敬斗と親密? モデルに辛酸な過去
  4. 4. 藤浪うつむき 3回6四球で降板
  5. 5. 浦和MF柴戸契約解除 契約違反か
  6. 6. 「エグいくらい美人」美女に脚光
  7. 7. バレー女子 強豪トルコに敗戦
  8. 8. FIFAの対応にレジェンドが苦言
  9. 9. 大谷の球宴代役 シュワバー濃厚
  10. 10. クロップ氏 ドイツ監督就任へ
  1. 11. 有名進学校対決で大粒の涙の訳
  2. 12. なでしこ・長谷川 地元で神対応
  3. 13. 浦和 MF柴戸海との契約解除発表
  4. 14. 大谷「申し訳ない」球宴辞退謝罪
  5. 15. 上地結衣、生涯ゴールデンスラム
  6. 16. エビアン選手権 日本人が1位タイ
  7. 17. メッシのPK「蹴りたいなら蹴る」
  8. 18. 阪神・工藤 球団最速163キロ計測
  9. 19. 【米女子ゴルフ】渋野日向子は１０位で最終日へ「サンデーバックナインがすごく⼤事」…一問一答　エビアン選手権
  10. 20. ロナウド、EUROでブルーノ・フェルナンデスにアシストした理由はこれ！？実はスパイクを借りていた説
  1. 1. 柄本時生&さとうほなみ 妊娠発表
  2. 2. 内田有紀「相手役」の演技に賛否
  3. 3. 文春に「もうやめません?」怒り
  4. 4. 47歳で自然妊娠 感じた「変化」
  5. 5. 元フジアナ ドラマ騒動内情暴露
  6. 6. 加藤浩次 クレー射撃協会理事に
  7. 7. あいみょん 全身タトゥーに反響
  8. 8. ひろゆき氏「キャバクラは風俗」
  9. 9. マツコ 人間にないはずの菌保有
  10. 10. WSOP 日本人22人が勝ち残り奮闘
  1. 11. 免許を取った鈴木福 初充電旅へ
  2. 12. 岡田武史氏「もう監督できへん」
  3. 13. 佐藤への言葉「ハラスメント」
  4. 14. 梅宮が体験 がんビジネスの手口
  5. 15. VIVANT「F」めぐる未回収の伏線
  6. 16. ニコル 不妊治療中「噂」に不満
  7. 17. 俳優NGは当たり前…現場の裏事情
  8. 18. 矢部太郎 老後に対する本音吐露
  9. 19. 佐藤健と共演で「身長差」話題
  10. 20. 中居氏騒動以来のCM差し替え懸念
  1. 1. 13歳年下夫と妊活で…現実に直面
  2. 2. ワキから下が丸見え 謎の流行
  3. 3. 3COINS×ハローキティ！レトロからシックなデザインまで3デザインのキティがかわいいコラボアイテムを7月18日より販売開始
  4. 4. UNIQLO値下げ服を着て気づいた事
  5. 5. デカ目見えするアイシャドウ
  6. 6. 優樹菜 死んだ愛犬巡り批判続出
  7. 7. 5歳児のうんちブーム 向き合い方
  8. 8. 今っぽく見える人のコーデとは
  9. 9. 夫の言う「放置子」に当てはまり過ぎる！毎日遊びに来ていた娘の同級生／娘の友だちは放置子?（6）
  10. 10. イッセイミヤケが現代に蘇らせるスコティッシュ・アール・ヌーヴォー【15-16AWメンズ】
  1. 11. シャネル、キューバを舞台にラガーフェルド流“キューバの正装”でランウエイを飾る【17年クルーズ】
  2. 12. アパレルバイト 手柄を横取り?
  3. 13. 表舞台から姿消した声優に、悲劇
  4. 14. 記憶がない…女性声優に「異変」
  5. 15. 60代女性が考える心地よい暮らし
  6. 16. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
  7. 17. 10キロくらい走って…坂本氏秘話
  8. 18. ANLANの多機能美顔器が登場！天然石かっさ×リフトブラシで本格ケア
  9. 19. ［1月上旬 雑誌付録］ミッキー＆ミニーをデザインしたアイテムを人気占い師が監修！ 他にもオサムグッズ(R)のバ...
  10. 20. ちゃんみな襲った病 声への影響