»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡ËÅìµþÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä»á¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®±Ø¸òÄÌ²ñ´ÛÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¤ÎÁ´¹ñÈæÎã¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»á¤È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤µ¤ä»á¡££±£´Æü¤Ë¥í¥·¥¢ÄÌ¿®¼Ò¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡×¤¬¤µ¤ä»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¾å¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æµö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¦°÷¤Ë¼­¿¦´«¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É?¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯ÁûÆ°?