札幌市教育員会は、２０１６年度から２０２３年度にかけて、複数の小学校の児童に体罰や不適切な指導などを行ったとして、４０代の男性教諭を停職６か月の懲戒処分にしたと発表しました。（札幌市教委の担当者）「このたびは本当に申し訳ありませんでした」札幌市教委によりますと、４０代の男性教諭は、市立小学校の特別支援学級に通う児童の手首を引っ張って家から連れ出するなどの体罰を加えたほか、同僚の女性教諭に対し、教室