アメリカ軍はイランがホルムズ海峡を航行中の民間の商船を攻撃したとして、イランへの攻撃を始めたと明らかにしました。【映像】米軍の攻撃の様子（複数カット）アメリカ中央軍はイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を航行中のキプロス船籍のコンテナ船を攻撃したことを受けて、日本時間のきょう午前8時過ぎ、イランに対し今週3回目となる攻撃を開始したと発表しました。コンテナ船はイランの攻撃によって航行が不能となり、乗組