東京・名古屋・沖縄に次ぐ、4店舗目の常設施設『うんこミュージアム』が8月1日、横浜にオープンすることが発表された。【写真】めじるしチャームにぷっくりシールも！かわいすぎるうんこグッズ新たな『うんこミュージアム』『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』のテーマは“うんこLOVE”で、家族や友人、恋人などがうんこを通じて人とのつながりを楽しめる空間を目指しているという。「施設内はピンクを基調とした世界観で統一