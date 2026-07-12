救世主か、それとも…アニメ制作にAI導入の波 日本を代表する産業となっているアニメの制作。 【画像を見る】実際どんなもの？「中割り」「口パク」「目パチ」などアニメ制作を支えるAIツール 市場規模はここ10年で2倍以上に成長していて、日本で作られているアニメのタイトル数は年間で約300にのぼると言われています。 制作現場では人手不足という課題を抱えている中、ここにもAI導入の波が押し寄せています。 AIは救