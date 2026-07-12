声優で女優の戸田恵子（68）が11日までにブログを更新。運転免許証の返納を検討していることを打ち明けた。戸田は「『免許返納！？』先日、バラエティ番組でご一緒した舘ひろしさんから、ムビチケ頂いておりました！」と映画「免許返納!?」を観賞したことを報告した。続けて「古希で免許は返納する？大問題だ。観客層もそちら界隈の方が多かったような？来年古希を迎える私も漏れなくその一人です」とつづった。戸田は「返納は考え