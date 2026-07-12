イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で船舶を攻撃した上で、海峡を封鎖したと発表しました。これを受けてアメリカ軍は空爆を開始しています。イランメディアによりますと、イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で複数の船舶が警告を無視して許可されていない航路を通ろうとしたため、船舶1隻を攻撃し、停止させたと発表しました。その上で、アメリカによるこの地域への干渉が終わるまで海峡は封鎖され、いかなる船舶の通過