アルゼンチン代表は現地７月11日、北中米ワールドカップの準々決勝でスイス代表と対戦している。序盤から主導権を握るなか、開始10分に先制する。リオネル・メッシの左CKにアレクシス・マカリステルがヘッドで合わせ、ネットを揺らした。今大会ここまでチームトップの８得点を挙げている39歳メッシが、またも目に見える結果を残した。SNS上では「やっぱりメッシが起点か」「まーたメッシさんアシストしたんか」「さすがメッ