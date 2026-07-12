改革党年次カンファレンスで演説を行う前のアン・ウィデコム氏＝2024年9月20日、バーミンガム/Benjamin Cremel/AFP/Getty Images（CNN）英イングランドのサウスヨークシャーで11日、元下院議員のアン・ウィデコム氏（78）を殺害した疑いで28歳の男が逮捕された。デボン・コーンウォール警察は声明で、「容疑者は英国籍の白人で、警察に拘束されている」と明らかにした。ウィデコム氏の殺害がテロ行為だった、あるいは政治的な動機