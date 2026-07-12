けさ早く、山形県舟形町の最上小国川近くで、川の増水により男性2人が中洲に取り残されました。 現在、消防による救助作業が行われています。 新庄警察署の発表によりますと、きょう午前6時25分ごろ、警察に河川の増水に伴う救助を求める通報がありました。 現場は、舟形町富田の「堀内小学校跡」から北西に約1.2キロメートルほど離れた最上小国川付近です。 この場所に男性2人が川の増水によって中洲に取り残されたとい