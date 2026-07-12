11日夜、静岡県の御前崎港の防波堤で釣りをしていた2人が高波にさらわれて海に転落し、1人が行方不明になっています。御前崎海上保安署などによりますと、11日午後10時20分ごろ御前崎港内の防波堤で釣り人が海に流されたと110番通報がありました。流されたのは焼津市に住む39歳の会社員の男性ら2人で、ミニボートで防波堤にわたり、釣りをしていたところ高波にさらわれ海に転落したということです。1人は自力で防波堤に上が