2026年7月11日、北海道・小樽警察署は脅迫の疑いで小樽市の会社役員の男（66）を現行犯逮捕しました。男は11日午後2時半ごろ、60代の妻に対し、「ぶん殴ってやる」「殺してやるかもしれねえ」「殺してやりてえもん」などと脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、妻の携帯電話から110番通報があり、電話越しに2人の揉めているような声が聞こえました。警察の呼びかけに対し、妻から応答がなかったため、警察が現場に駆け