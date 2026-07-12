現在、若い女性を中心に流行し、重度のコレクターまで増えているというのが“スクイーズ”である。主にシリコンなどでできた玩具で、ぎゅっと握ればスライムのように変形し、放すと元に戻る。触り心地や質感も個体ごとに異なり、握るとグチュッ、パリッ、などと音が出ることもある。そのユニークな素材感に、はまる人が続出しているのだ。【偏愛】漫画家・辻永ひつじ氏の“思わず触ってみたくなる”直筆スクイーズイラストとコレ