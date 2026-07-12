スペイン代表がW杯ベスト4入り 2戦連続で終盤交代出場で決勝ゴールテレビ東京スポーツ

スペイン代表がW杯ベスト4入り 2戦連続で終盤交代出場で決勝ゴール

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スペイン代表がW杯2026北中米大会の準々決勝でベルギーを下した
  • MFミケル・メリーノが2戦連続の交代出場で決勝ゴールを決め勝利に貢献
  • 2010年大会以来となる4強進出を決め、次戦はフランスと対戦する
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