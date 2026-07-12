札幌・中央警察署は2026年7月12日、暴行の疑いで自称・神奈川県愛川町の会社員の男（23）と神奈川県相模原市の会社員の男（20）を現行犯逮捕しました。2人は12日午前2時前、札幌市中央区南5条西5丁目の駐車場で19歳の男性に対し、23歳の男が頭を足で踏みつける暴行、20歳の男が男性の胸を手で押して突き飛ばす暴行を加えた疑いが持たれています。目撃者から「男複数人によるけんか」と警察に通報があり、通報を受けて駆け付けた警
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ハムスター20匹超殺したか 逮捕
- 2. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
- 3. 佐々木麟太郎 ドラフト持ち越し
- 4. 知人遺体 幅が20cmに縮んでいた
- 5. ハローマックが「消えた」理由
- 6. 風俗嬢「稼げなくなったのガチ」
- 7. 優樹菜 死んだ愛犬巡り批判続出
- 8. ともにれいわ離党 大石氏に批判
- 9. 内田有紀「相手役」の演技に賛否
- 10. 柄本時生&さとうほなみ 妊娠発表
- 1. ハムスター20匹超殺したか 逮捕
- 2. 知人遺体 幅が20cmに縮んでいた
- 3. 東山動植物園 マヌルネコ3頭別れ
- 4. 急にダサくなる「アイテム5つ」
- 5. 養老孟司氏が団地に抱いた違和感
- 6. NHK松山放送局 警察が家宅捜索
- 7. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 8. 「彼女殺して自首しに来た」逮捕
- 9. 学校で私服洗濯した教員の評判
- 10. トランプ氏 自身暗殺時の命令
- 1. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
- 2. Tシャツの胸ポケットは何のため?
- 3. 医師「キャバ嬢になる方がいい」
- 4. ヨドバシに排泄物? 法的責任は
- 5. 新幹線に弱冷房車 SNSで賛否両論
- 6. 16歳に50代「彼女にならない?」
- 7. 50代独身ボーナスの意外な使い道
- 8. 声優復帰「死亡」の検索結果も
- 9. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
- 10. 扇風機の羽根あり・なし 違いは
- 1. イラン 米イスラエルに必ず復讐
- 2. イラン新指導者 復讐を誓う声明
- 3. ホルムズ海峡を封鎖へ イラン
- 4. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
- 5. 海外航空で乗客の頭が機外に
- 6. トランプ氏「停戦は終わった」
- 7. 米AppleがChatGPTのOpenAIを提訴
- 8. トランプ政権 NYT記者に召喚状
- 9. フィンランド 核抑止力の強化へ
- 10. レイプ殺人 暴徒が無実男性殺害
- 1. ハローマックが「消えた」理由
- 2. 刺さる叱り方 子は後に慶應合格
- 3. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
- 4. 反発を受けインスタのAI機能削除
- 5. 楽天など還元改悪 確認すべき点
- 6. 特定口座 社保料への影響と対策
- 7. 「高齢者の運転危険」はウソ?
- 8. 全東信破産 連鎖倒産の仕組み
- 9. 手取り14万円の沖縄生活「最高」
- 10. 月15万の夫死後 妻の年金を試算
- 1. レビュー4.5以上 Amazonの神商品
- 2. THE NORTH FACEが最大46%オフに
- 3. Amazonセール カップ麺が半額に
- 4. AmazonでApple製品が最大26%OFF
- 5. 洗濯洗剤などがAmazonで最大半額
- 6. 保証付き 整備済みAppleがお得
- 7. 冷凍ボトルも 飲料が最大57%OFF
- 8. TAKEO KIKUCHIが最大60%OFFに
- 9. GARMIN（ガーミン）が最大27%OFF
- 10. リカバリ服「BAKUNE」が20％OFF
- 1. 佐々木麟太郎 ドラフト持ち越し
- 2. 「エグいくらい美人」美女に脚光
- 3. W杯 急死の南ア代表へ黙とう
- 4. 復帰予定ない 高木美帆氏が断言
- 5. 大谷21号 米メディアが珍質問
- 6. 浦和 柴戸海との契約解除を発表
- 7. 鈴木彩艶の移籍先プレミア濃厚か
- 8. 藤浪うつむき 3回6四球で降板
- 9. りくりゅうの「出会い」秘話語る
- 10. W杯 イングランド2大会ぶり4強
- 1. ともにれいわ離党 大石氏に批判
- 2. 内田有紀「相手役」の演技に賛否
- 3. 柄本時生&さとうほなみ 妊娠発表
- 4. 小林麻耶が子ども諦めた衝撃理由
- 5. 名古屋は美味い店ない 投稿謝罪
- 6. 加藤浩次 クレー射撃協会理事に
- 7. 文春に「もうやめません?」怒り
- 8. 47歳で自然妊娠 感じた「変化」
- 9. 元フジアナ ドラマ騒動内情暴露
- 10. 小栗旬 要潤への「暴力」を謝罪
- 1. 優樹菜 死んだ愛犬巡り批判続出
- 2. ワキから下が丸見え 謎の流行
- 3. 表舞台から姿消した声優に、悲劇
- 4. 13歳年下夫と妊活で…現実に直面
- 5. デカ目見えするアイシャドウ
- 6. UNIQLO値下げ服を着て気づいた事
- 7. 3COINS×ハローキティ！レトロからシックなデザインまで3デザインのキティがかわいいコラボアイテムを7月18日より販売開始
- 8. アパレルバイト 手柄を横取り?
- 9. 60代女性が考える心地よい暮らし
- 10. ちゃんみな襲った病 声への影響
- 11. 5歳児のうんちブーム 向き合い方
- 12. 今っぽく見える人のコーデとは
- 13. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
- 14. プロレス練習に…驚愕のグラドル
- 15. ｢青森屋 by 星野リゾート｣の客室には半露天風呂付きがあるの知ってた!?
- 16. イッセイミヤケが現代に蘇らせるスコティッシュ・アール・ヌーヴォー【15-16AWメンズ】
- 17. 夫の言う「放置子」に当てはまり過ぎる！毎日遊びに来ていた娘の同級生／娘の友だちは放置子?（6）
- 18. 記憶がない…女性声優に「異変」
- 19. シャネル、キューバを舞台にラガーフェルド流“キューバの正装”でランウエイを飾る【17年クルーズ】
- 20. 後藤真希のヘソ出しコーデに悶絶