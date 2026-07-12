（CNN）米軍は、ホルムズ海峡を通過中の船舶が攻撃されたことを受け、今週3度目となるイランへの攻撃を開始したと発表した。米中央軍は、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」がホルムズ海峡を航行していたキプロス船籍のコンテナ船を「露骨に攻撃」し、乗員1人が行方不明になっていると明らかにした。米中央軍はX（旧ツイッター）に、「商船に対する先の攻撃について責任を問われた後、イランには覚書を順守する姿勢を