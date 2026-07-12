4歳と6歳の娘乗せて時速178kmで泥酔運転→死亡ひき逃げ事故起こして「あんたのせいだ！」と“逆ギレ”…30代女に懲役12年【韓国】サーチコリアニュース

韓国の30代女が娘2人を乗せ泥酔運転、ひき逃げで死亡させ懲役12年

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国で30代女が泥酔・時速178kmで運転し死亡事故を起こした
  • 6歳と4歳の娘を同乗させ逃走した容疑で懲役12年が言い渡された
  • 被害者は結婚を控えた20代男性で退勤帰宅中に事故に遭ったとのこと
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