ウクライナの首都キーウにロシア軍の攻撃があり、11人がけがをしました。今月に入り、ロシア軍はキーウへの攻撃を続けています。記者「規制線が張られているあたりにミサイルが着弾したんですけれども、その目の前にあるアパートの窓は吹き飛んでしまって、粉々に割れています」ロシア軍は10日夜から11日未明にかけて、ウクライナ各地を弾道ミサイルやドローンなどで攻撃しました。キーウでは、子どもを含む11人がけがをしたという