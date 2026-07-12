長年にわたり、第一線で刺激や笑いを届けてきた表現者たち。その胸には、愛する人と過ごした大切な時間が、色あせずに残っている。ダンカンが、2014年に47歳で亡くした妻・初美さんとの思い出を語る。ダンカン一家は、熱狂的な阪神ファンとして知られる。長男に「甲子園」、次男に「虎太郎」と名づけたほどだ。2014年6月22日、日曜日。ダンカン夫妻は自宅のリビングで、阪神対楽天のデーゲームをテレビで観ていた。「ママリン