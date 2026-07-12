アメリカとイスラエルによる攻撃で死亡した、イランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が終了したことを受け、イランの最高指導者モジタバ師が声明を発表し、「復讐を誓う」と表明しました。イランの最高指導者モジタバ師は11日、国営テレビを通じて声明を出し、前の最高指導者ハメネイ師が殺害されたことについて、「犯罪者であり恥辱にまみれた殺害者たちへの復讐を誓う」などと強調しました。さらに、復讐は「国民の要求である」