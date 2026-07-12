2026年7月11日、北海道上砂川町でクマ1頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、上砂川町中央南3条5丁目付近の住宅敷地内です。午後6時前、男性から「自宅の裏でクマがいた」と警察に通報がありました。警察によりますと、この家に住む男性が、自宅の窓から20メートルほど先にいるクマ１頭を目撃したということです。クマは体長は約1.5メートルで、男性が花火を鳴らしたところ、住宅敷地内の畑から南東のやぶに立ち