くりぃむしちゅー上田晋也（56）が11日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。レイザーラモンHGと占い師細木数子さんの騒動について言及した。番組の企画は細木さんの波乱に満ちた人生を描く、Netflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」にかけた「地獄エピソード発表会！ワタシ、地獄に堕ちたわよ」。“すでに地獄に堕ちたことがある”芸人たちが地獄エピソードを語るという内容。上田は同作について「俺な