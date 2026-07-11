日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が11日までに公式X（旧ツイッター）を更新し“謎の人物”からの友達申請を警戒した。桐谷さんは「Facebookには最近投稿していません。友達もここ5年間で1人増えただけ多勢の知らない方から友達申請がきますが、お受けしていません」と説明する。「Facebookの友達の紹介というメールが毎日大量に届きますしかも