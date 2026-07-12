トルコの宝飾店に子ウシが突然侵入し暴れ回り、男性1人が軽いけがをして病院に搬送された。子ウシは鎮静剤を打たれても暴れ続け、約1時間後に店の外へ出た後もしばらく逃走を続けたという。“招かれざる珍客”が店内で大暴れトルコで宝飾店の中にいる男性。別の男性が店に入ってきた瞬間、外にいた人の手を掴み、店の中に引き込んだ。すると、ショーケースの前を茶色いものが通り抜けた。招かれざる客の正体は子ウシ。子ウシに店の