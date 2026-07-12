2026年7月11日、札幌・厚別警察署は殺人の疑いで、札幌市厚別区に住む自称・アルバイト従業員の岡本優斗容疑者（33）を逮捕しました。岡本容疑者は11日午後2時ごろ、自宅で女性の頭などを金づちで殴り、殺害した疑いが持たれています。午後4時すぎ、岡本容疑者が「彼女を殺して自首しに来た」と警察署を訪れたことで事件が発覚しました。警察によりますと、女性は頭から血を流し、壁にあおむけでもたれかかった状態で発見されたと