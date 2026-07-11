10日夜から11日未明にかけて、岩手県雫石町の住宅2棟に相次いでクマが侵入し食料品が食べられるなどの被害がありました。10日午後9時ごろ、雫石町の住宅にクマが侵入し、砂糖や菓子を食べられる被害などがありました。クマは鍵がかかっていなかった勝手口から入り、玄関から立ち去ったということです。住人：怖かったです。夜も眠れないです、毎日。この住宅では、7月5日にも玄関の鍵を壊される被害がありました。また、約4時間後