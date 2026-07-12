１１日の日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」では、「池崎一門激かわ保護猫ＳＰ」が放送された。保護猫らぶちゃんのお世話にやってきたのは氷川きよし。明るいショートボブにふんわりとボタンを開けた白シャツ＆デニムのカジュアルな雰囲気で登場。おやつや、手作りのおもちゃを使って、猫と仲良くなった。ネットでもその姿が話題に。「氷川きよし綺麗すぎん？」「男の子２人くらい育ててる綺麗なママみたい」「相変わら