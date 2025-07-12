俳優の長澤まさみ（３８）が１２日、都内で行われた主演映画「ドールハウス」の大ヒット感謝御礼舞台あいさつ祭りに矢口史靖監督と出席した。長澤は、夏らしく華やかに浴衣姿で登壇。現在、同映画は観客動員９６万６０００人で、興行収入１２億８千万円という大ヒットぶり。「怖がってくれて楽しんでくれるのがうれしい。夏の暑さをドールハウスとともに乗り切ってくれたらと思います」と呼びかけた。劇中に登場する愛らしい