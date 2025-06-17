ドジャース大谷翔平投手（３０）が、１６日（日本時間１７日午前１１時１０分開始予定）の本拠地・パドレス戦に先発し、投手としてメジャー復帰することが電撃決定した。１５日（同１６日）のジャイアンツ戦後に球団から発表された。２度目の右肘手術を経て、２３年８月２３日のレッズ戦以来６６３日ぶりの登板となる。７月１５日（同１６日）のオールスター前後が見込まれていたが、大幅に前倒し。１イニングのみの「オープナ