Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï11Æü¡¢¡ÖRISEWORLDSERIES2025YOKOHAMA¡×¡Ê21Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¡Ë¤Ç¥á¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë¤ÎÄï¡¦Î¶¿´¡Ê18¡áTEAMTEPPEN¡Ë¤¬¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3Ê¬2¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ç·ã¤·¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢±Ô¤¤1¡¢2¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¤¤¤´À¤òÎ®¤·¤¿Î¶¿´¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦¤¬¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆ°¤­¤¬¤¤¤¤¡£¸ºÎÌ¤·¤ÆÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤ì¤¬½Ð¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î°Ò