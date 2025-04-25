4月のある夜、新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺は相も変わらず、「立ちんぼ」たちでにぎわっていた。昨年末に行われた警察の集中取り締まりで姿を消した彼女たちも、そこは商魂たくましい猛者ばかりで、何食わぬ顔で客待ちをしている。そんな変わらぬ情景の中に、ある異変が……。＊＊＊【実際の写真】男女の“交渉”の瞬間も！生足のぞく「立ちんぼ」のリアルを激写交渉が成立してホテルへ異変が起きたのは、客待ちをする