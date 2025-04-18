Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ビジネスシーンはもちろん、トラッドスタイルで決めたいときにもファッショナブルに合わせられる。革靴の弱点である雨に強く、“キレイが長続き”する大人のための「レザースニーカー」が、現在machi-yaでプロジェクトを公開中です。3サイズ展開で、各サイズとも数量限定品となっています。気