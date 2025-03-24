昔ほどではないが、今でも血液型を使った性格診断や占いは一定の人気がある。もちろん科学的な根拠はないが、これを大人になっても信じている人が意外と多いようだ。そして、血液型による差別「ブラッドハラスメント」と呼ばれる。特にB型の人はいじられた経験があるのではないだろうか。そんなブラハラに関する投稿が埼玉県の30代女性から寄せられた。小さな広告代理店に派遣されていた時のこと。B型だという女性は、社長からブラ