¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂçÊªOB¤âÂ¿¿ôÍè¾ì¤·¤¿ÆüËÜ³«ËëÀï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥«¥Ö¥¹¤Î¡ÖMLB Tokyo Series presented by Guggenheim¡×¤¬18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¥¨¥ê¥¢¤ËÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤äOB¤é¤¬²¿¿Í¤âÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î!?!?¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»434ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼